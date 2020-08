Gemma Galgani ha rotto con Sirius per farsi un lifting? Lo scoop

La prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne è avvenuta, e al suo interno sarebbe stato presente un clamoroso retroscena.

Ferve sempre di più l’attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne. Il programma andrà in onda da metà settembre e la prima puntata sarebbe già stata registrata. Stando a quanto emerso nelle ultime ore al suo interno sarebbe visibile un clamoroso scoop su Gemma Galgani.

Gemma Galgani ha ceduto al lifting?

A quanto pare per la gioia dei fan Gemma Galgani sarà la prima dei protagonisti di Uomini e Donne a tornare in tv. A sorpresa nei giorni scorsi il programma aveva condiviso alcuni video promo che avevano proprio a che fare con la dama, e adesso un’indiscrezione sembra confermare ciò con cui i video avrebbero avuto a che fare: Gemma ha ceduto al lifting.

L’indiscrezione è diventata sempre più insistente e sembra addirittura che possa esser stato proprio l’intervento di chirurgia plastica a spingere la dama a rinunciare alla frequentazione con Nicola Vivarelli. Sarà vero? I due erano stati avvistati a Roma a inizio estate e poi più nulla. Nei video condivisi dai profili del programma invece si leggeva:



“Gemma sta tornando e niente sarà come prima” e anche “Non si trasforma la propria vita senza trasformare se stessi”. Tutte frasi che sembrerebbero proprio confermare il fatto che la showgirl abbia ceduto a qualche punturina… sarà vero? Per saperlo bisognerà attendere le nuove puntate del programma. Sembra che anche Nicola sia presente nella prima puntata, ma non è chiaro che piega prenderanno le cose tra lui e Gemma Galgani.