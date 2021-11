Uomini e Donne, Gemma Galgani verso l’addio? Le indiscrezioni

Secondo alcune indiscrezioni, Gemma starebbe per lasciare Uomini e Donne: si tratterebbe di una scelta degli autori per dare spazio a nuovi personaggi.

Da circa dieci anni anima il pomeriggio di Canale 5. Lo fa sulle poltrone di una delle trasmissioni più seguite dai telespettatori del pomeriggio firmato Maria De Filippi. Una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne starebbe per lasciare il programma.

Lì ha incontrato uomini che le hanno fatto battere il cuore dopo anni di solitudine, salvo poi spezzarglielo. Le sue storie d’amore piuttosto complicate, non prive di ostacoli e sicuramente piuttosto sforuntate hanno conquistato (e incuriosito) numerosissimi fan. Ma ad aver davvero fatto sorridere i numerosi telespettatori sono le diatribe con un’altra celebre protagonista della trasmissione: Tina Cipollari. Le indiscrezioni che nelle ultime ore stanno movimentando le pagine della cronaca rosa nostrana riguardano Gemma Galgani.

Dopo essere risultata positiva al Covid, nuovi gossip la coinvolgono: secondo le ultime voci che girano sul suo conto, infatti, le famosa dama sarebbe pronta a lasciare Uomini e Donne.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Le voci

Grazie a Uomini e Donne la dama torinese è diventata famosa al grande pubblico, conquistando negli anni l’affetto di molti (ma naturalmente non dei fan di Tina). Eppure il suo spazio nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi, e del quale è diventata un volto noto, starebbe per diminuire.

Le voci sul possibile addio di Gemma sono al momento solo delle indiscrezioni e non è arrivata alcuna conferma. Tuttavia, i fan sono già in attesa di ricevere aggiornamenti. La decisione potrebbe essere presa dagli autori del programma.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Il motivo

Sebbene per il momento manchino conferme o smentite, non si ferma la notizia che Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne.

Il motivo non è dato a sapere, ma si tratterebbe di una scelta autoriale per lasciare spazio a nuovi personaggi e dare vita a nuove esperienze.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? La reazione di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo, marito della conduttrice, sulle pagine di Nuovo ha commentato l’ipotesi di un addio di Gemma.

In particolare, ha sottolineato: “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Sarebbe un grosso sbaglio. Gemma Galgani ormai è un volto storico di Uomini e Donne e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori“.