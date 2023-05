Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono in crisi? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che i fan di Uomini e Donne hanno notato uno strano movimento social.

Uomini e Donne: Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono in crisi?

Dopo il matrimonio, il rapporto tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani sembrava procedere alla grande. Eppure, negli ultimi giorni è spuntato il fantasma della crisi. I due ex volti di Uomini e Donne, stando a quanto sostengono i beninformati, starebbero affrontando un momento difficile. Alcuni sostengono addirittura che potrebbero essersi lasciati.

Isabella e Fabio: i fan notano un dettaglio

Oltre al fatto che Isabella e Fabio non appaiono più insieme sui social come un tempo, i fan hanno notato un altro dettaglio che sembra non lasciare spazio a dubbi. La Ricci e Mantovani non si seguono più su Instagram. Questo movimento social è indicativo: la crisi potrebbe essere seria.

Isabella e Fabio non appaiono più insieme sui social dallo scorso gennaio. I due erano andati a vivere insieme negli Emirati Arabi e sembravano felici della nuova esistenza lontano dall’Italia. Poi, allo scoccare dell’anno nuovo, è calato il sipario. Al momento, né la Ricci e né tantomeno Mantovani hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla loro vita di coppia.