Isabella Ricci, il marito Fabio è stato operato: le sue condizioni

Fabio Mantovani, il marito di Isabella Ricci, ha subito un delicato intervento. Tutto quello che c'è da sapere.

Isabella Ricci ha fornito ai fan alcune delucidazioni sulle condizioni di salute di suo marito Fabio Mantovani, che ha subito un delicato intervento.

Isabella Ricci: come sta il marito

Nelle ultime ore Fabio Mantovani è stato ricoverato per un delicato intervento al ginocchio e la stessa Isabella Ricci ha voluto condividere con i fan alcune informazioni sulle sue condizioni di salute.

“Operazione fatta, mio marito sta meglio”, ha scritto l’ex dama di Uomini e Donne, che è convolata a nozze con Fabio solo alcuni mesi fa. Lei stessa aveva svelato che Fabio avrebbe dovuto subire un intervento al ginocchio per via di un problema sorto quando da giovane faceva il calciatore: “Fine settimana Fabio entra in clinica perché si deve far riaggiustare un ginocchio”, aveva dichiarato Isabella, che presto potrà tornare a casa insieme a suo marito.

Le nozze

La cerimonia di nozze per Isabella Ricci e Fabio Mantovani si è svolta a Pescantina, in provincia di Verona, e ovviamente all’evento erano presenti i parenti e gli amici più intimi della coppia. Alla cerimonia ovviamente non erano stati invitati Gemma Galgani e Armando Incarnato, e Isabella Ricci non aveva perso occasione per scagliare una frecciatina all’indirizzo dei due (con cui non ha mai avuto buoni rapporti a Uomini e donne).