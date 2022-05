Isabella Ricci, il matrimonio: “Con noi 4 persone di Uomini e Donne”

Isabella Ricci ha svelato alcuni retroscena sulle sue nozze con Fabio Mantovani e sugli ospiti dell'evento.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani stanno organizzando ogni singolo dettaglio del loro matrimonio e l’ex dama di Uomini e Donne ha svelato alcuni retroscena sul suo grande giorno.

Isabella Ricci: il matrimonio

Molto presto Isabella Ricci convolerà a nozze con Fabio Mantovani, il cavaliere conosciuto a Uomini e Donne e con cui è scoppiato il vero amore.

La dama ha svelato che dopo aver lasciato lo show avrebbe dormito da sola solamente per 5 notti, e ha assicurato che questo le farebbe ben sperare verso la sua unione con il cavaliere. I due convoleranno a nozze a Pescantina, paese in provincia di Verona, alla presenza degli amici più cari. Con loro saranno presenti anche 4 persone conosciute all’interno del dating show di Maria De Filippi, ma al momento non è dato sapere di chi si tratti.

“A far festa con noi ci saranno le nostre famiglie e i nostri amici più cari, tra cui anche quattro persone conosciute a Uomini e Donne, che per ora non sveliamo. Ci auguriamo che la parola d’ordine del nostro matrimonio sia divertimento”, ha confessato Isabella Ricci. Sembra ormai certo che Gemma galgani non sarà tra gli ospiti del grande giorno: la stessa dama torinese aveva infatti affermato che se anche Isabella l’avesse invitata, lei non avrebbe accettato per non risultare ipocrita.

La stoccata di Isabella a Gemma

Quanto al suo amore per Fabio Isabella Ricci ha dichiarato di aver compreso subito che sarebbe stato la persona adatta a lei e infine ha scagliato una frecciatina contro l’acerrima rivale Gemma, su cui ha affermato: “Nel programma, invece, ci sono persone che non cercano l’amore, ma la visibilità. Se una donna cerca veramente un compagno non ci può mettere anni e anni per trovarlo”.