Uomini e Donne: Isabella Ricci lascia il programma con il cavaliere Fabio

Le più recenti anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Isabella Ricci ha lasciato il programma insieme a Fabio Mantovani

Tra le protagoniste indiscusse dell’attuale stagione di Uomini e Donne, Isabella Ricci ha saputo conquistare il cuore di moltissimi telespettatori dello show di Canale 5. La bellissima dama è arrivata nel programma solo qualche mese fa, ma fin da subito ha ammaliato tutti grazie alla sua pacatezza e alla sua gentilezza.

L’elegante protagonista del Trono Over ha affascinato così i fan della trasmissione, ma non ha convinto Gemma Galgani. Tra le due donne non è infatti mai corso buon sangue, non mancando di scontrarsi sovente nel corso di questi mesi. Ad ogni modo, nelle ultime settimane Isabella Ricci ha iniziato a conoscere un nuovo cavaliere, che fin da subito le ha fatto scattare delle belle emozioni.

Isabella Ricci esce da Uomini e Donne

Isabella ha così conosciuto Fabio, con il quale ha avuto immediatamente una splendida sintonia. Solo qualche giorno fa, la dama aveva peraltro dichiarato di non voler conoscere altre persone, ma di volersi concentrare appieno sull’uomo.

Ecco dunque che all’improvviso è arrivata la notizia che tutti sognavano: nella nuova registrazione di Uomini e Donne Isabella Ricci ha infatti lasciato il programma proprio insieme a Fabio, pronta a iniziare con lui una vera storia d’amore. A svelare la notizia è stata la fanpage della trasmissione, che ha riportato quanto successo in studio e che verrà presto messo in onda.