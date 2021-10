Uomini e Donne, Isabella si prende gioco del pubblico? Le accuse di Armando contro la dama

Non mancano sorprese, indiscrezioni e colpi di scena a Uomini e Donne. Armando Incarnato si è scagliato contro Isabella Ricci: cos'è successo?

Dopo le indiscrezioni che vedrebbero Ciprian Aftim abituato ai riflettori, nuovi colpi di scena coinvolgono una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Secondo le accuse di Armando Incarnato, Isabella Ricci si starebbe prendendo gioco del programma, mentendo anche ai suoi fan.

Uomini e Donne, le accuse contro Isabella

Secondo il chiacchieratissimo cavaliere di Uomini e Donne, Isabella starebbe sfruttando la sua partecipazione al seguitissimo programma del pomeriggio firmato Canale 5 solo per puntare i riflettori su di sé, aumentando così la sua popolarità.

Secondo il cavaliere napoletano, a telecamere accese la dama si mostra come la persona che non è.

Per Armando, infatti, Isabella vorrebbe esclusivamente crearsi una base lavorativa attraverso i social. Secondo le accuse di Incarnato, la dama porta dalla sua parte il pubblico e mette in cattiva luce altri partecipanti del programma. Come? Attraverso una fanpage, che in realtà non sarebbe stata creata da alcuni fan, ma dalla stessa dama.

A dichiararlo è Armando, che nota la pubblicazione sul profilo tanto dibattuto di alcuni video privati dell’azienda di Isabella: come farebbero i sostenitori della dama a esserne in possesso? Secondo Incarnato, sarebbe la stessa Ricci a sponsorizzare e gestire la pagina social, facendo credere che sia usata esclusivamente dai fan.

Uomini e Donne, le accuse contro Isabella: Marika conferma le insinuazioni di Armando

A confermare le accuse che Armando ha rivolto a Isabella è stata Marika, nel corso della puntata andata in onda martedì 19 ottobre. Interpellata proprio dal cavaliere napoletano, Marika ha confessato di aver sentito la dama parlare al telefono, in camerino, con chi gestisce la fanpage. Secondo le accuse rivolte a Isabella nelle ultime ore, anche il suo account personale sarebbe gestito da un apposito staff, pagato dalla dama per curare la sua visibilità sui social.

Di fronte a simili dichiarazioni, non si è fatta attendere la reazione di Gianni Sperti, che non gradisce l’atteggiamento di Isabella (sebbene non ci siano ancora conferme alle accuse). “Dici “preferisco non rispondere”, ma non è fare dialogo questo. Per quanto ti abbia osannata, questo non è bello. Ti giri verso Maria e dici “per me possiamo chiudere qui”. La regia non la gestisci tu. Se gli argomenti della trasmissione non ti piacciono, non sei obbligata a starci. Stiamo parlando di Instagram perché hai criticato gli altri prima. Ora dobbiamo restare in silenzio ad ascoltarti?”, commenta l’ex ballerino. A criticare la dama anche Ida e Gemma.

Uomini e Donne, le accuse contro Isabella: parla Maria De Filippi

Dopo le accuse che Armando ha indirizzato a Isabella, è intervenuta anche la padrona di casa.

Maria De Filippi, infatti, ha dichiarato: “Non c’è niente di male. Diventa però spiacevole quando ci si insulta. Noi non andiamo a leggere tutti i vostri like”.