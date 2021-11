Uomini e Donne, le anticipazioni: cosa succederà tra Ida e Diego

Unione naufragata tra Ida Platano e Diego Tavani a Uomini e Donne. Tutto quello che c'è da sapere.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne Ida Platano si era detta pronta a lasciare lo show insieme a Diego Tavani che, in maniera del tutto inaspettata, si è tirato indietro.

Ida e Diego: le anticipazioni di Uomini e donne

Stando a quanto emerso dalle prime anticipazioni a Uomini e Donne, non ci sarà alcun futuro per Ida Platano e Diego Tavani.

La dama – che già aveva lasciato il programma in passato in compagnia di Riccardo Guarnieri – si era detta intenzionata a continuare la sua avventura con il cavaliere al di fuori dello show, ma all’ultimo minuto Tavani si era tirato indietro affermando di non essere pronto per un passo simile. Secondo indiscrezioni Ida avrebbe dunque deciso di lasciare da sola il programma che l’ha resa celebre al pubblico del piccolo schermo e, durante le ultime registrazioni, ha avuto un chiarimento con Tina Cipollari.

Anche Armando Incarnato si è espresso in merito a quanto successo tra Ida e Diego e ha preso le difese della dama affermando: “Mi dispiace molto per Ida, davvero tanto. Una donna come lei non meritava questo, specialmente dopo quello che ha passato. È una persona buona, che spesso si assume più responsabilità del dovuto credendo di essere quella sbagliata, a tal punto da sentirsi incapace poi di rapportarsi ad altri. Per quanto riguarda Diego, io non mi sono mai fidato di lui, come non mi fido in generale di nessuno”.

Uomini e Donne: un ospite speciale

Nell’ultima puntate del dating show era stata ospite del programma Giulia De Lellis, una delle più famose ex concorrenti del dating show (resa celebre anche dalla sua lunga storia con il dj veronese Andrea Damante). Giulia De Lellis è stata ospitata all’interno del programma per parlare anche dell’ultimo libro di Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: le novità

In tanti sono in attesa di sapere cosa riserverà il futuro a Ida Platano (che per il momento non sembra aver trovato l’amore) e per Gemma Galgani, che ormai è considerata una presenza fissa al dating show. Ancora non sono emerse notizie riguardanti i prossimi sviluppi che vedranno protagoniste le due dame all’interno del programma di Maria De Filippi e in tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.