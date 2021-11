Uomini e Donne, Ida Platano chiede a Diego Tavani di uscire, ma poi ci ripensa

Ida Platano ha chiesto a Diego di uscire: lui ha accettato, ma alla fine lei ha cambiato idea.

Dopo due settimane, Ida Platano ha scelto Diego Tavani, per provare a conoscerlo al di fuori del programma Uomini e Donne. Tuttavia è iniziata una discussione con Tina Cipollari. Nel corso del litigio sono stati tirati in ballo Diego e Armando.

La situazione ha fatto sì che Tavani sbottasse. Un gesto che la Platano non ha apprezzato e che ha contribuito a farle cambiare idea.

Ida Platano contro Tina Cipollari

Ida Platano, dopo aver scelto di uscire con Diego Tavani, ha voluto chiarire alcune questioni con Tina Cipollari, rivolgendosi a lei con le seguenti parole: “Tu attacchi ma hai mai pesato di stare attenta alle parole che usi? Mi hai dato della donnetta, non ricordo adesso le parole esatte.

Mi hai dato della donna senza carattere. Non ti permetto, Non sai da sola cosa ho costruito. Non sono superficiale, né senza carattere e coraggio”.

La risposta di Tina Cipollari a Ida Platano

Tina Cipollari ha risposto a Ida Platano che lei si limita a giudicare quello che vede nel reality show, affermando di essere dispiaciuta del risentimento di Ida. Quest’ultima ha poi ripreso la parola spieganfo che non è possibile fare paragoni tra Armando e Diego, essendo due realtà differenti.

Tina a sua volta: “Tu non puoi essere diversa nel giro di una settimana. Io ho pensato che forse tu non le piacessi abbastanza”.

L’intervento di Diego fa cambiare idea a Ida Platano

In seguito a un breve intervento di Armando, Diego Tavani, a quel punto, non ha resistito più e ha preso la parola: “Io mi voglio risedere perché non me la sento di muovermi adesso – ha detto – Non posso vedere una cosa del genere.

Non me la sento … Io sono rimasto lì in mezzo da solo. Ho capito che ci tieni a dire un pensiero, ma che io rimango dietro di te, rimango lì a fare lo zimbello in mezzo… Sto in piedi dietro a te a fare cosa?”.

Ida Platano allora ha cambiato idea riguardo alla sua scelta precedente, affermando: “Non posso stare con uno che dopo cinque minuti si rimette seduto”. A rincarare la dose Tina Cipollari, che si è rivolta a Tavani con tali parole: “Quando Ida ha detto che voleva uscire con te tu sei rimasto immobile. Non te lo aspettavi, ma potrebbe anche essere che hai detto: “Ora che faccio?”. Hai detto: “No, no se le cose stanno così io ci ho ripensato””. Nonostante il pentimento di Diego, la dama gli ha fatto capire che adesso dovrà aspettarla e che non se la sente più di uscire con lui. Ida ha po fatto notare a Tavani che forse lui non se la sentiva realmente di uscire. Diego ha però provato a rassicurarla, spiegandole che una volta fuori tutto sarebbe cambiato. Vedremo come proseguirà la situazione tra i due.