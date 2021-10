Uomini e Donne: le confessioni di Isabella Ricci sul programma e sulla sua malattia

L'elengatissima Isabella Ricci ha deciso di confidarsi apertamente circa la sua esperienza a Uomini e Donne, parlando anche dei suoi problemi di salute

Isabella Ricci non sta passando giorni facili in quel di Uomini e Donne. Nella nuova edizione del programma di Canale 5, la bellissima dama si ritrova infatti sovente al centro delle polemiche. La donna ha così decide di raccontarsi in un’intervista al magazine della trasmissione, parlando non solo dei complotti in studio, ma anche del tumore che ha dovuto affrontare qualche anno fa.

Isabella Ricci si confessa senza remore

Nonostante i solerti attacchi, Isabella riesce a vivere questa sua esperienza televisiva con estrema serenità. Nel corso di diverse puntate, la dama ha sottolineato come Biagio, Gemma, Ida e Armando possano aver ordito un complotto. Le è infatti sembrato strano che la Galgani non ricordasse i baci dati a Biagio, mentre secondo lei Incarnato difenderebbe la collega torinese solo per visibilità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ricci Fan Page (@isabellaricci_officialfanpage)

Ciò che la tuttavia la disturba più di tutto sono gli acidi commenti di Gianni Sperti, il quale più volte l’ha presa di mira. Dicendosi non in linea con il pensiero dell’opinionista, Isabella ha poi parlato del suo problema di udito, di cui spesso si è discusso anche in studio. La Ricci ha infine ricordato la sua battaglia contro il male del secolo, a cui è seguita la chemioterapia, la radioterapia e una lunga cura a base di antibiotici, che le ha appunto danneggiato l’udito.

“Oggi non riesco quasi a sentire i toni bassi e molto spesso leggo il labiale”, ha ammesso ancora la donna, che nonostante ciò mantiene sempre alta la sua signorilità.