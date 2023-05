Uomini e Donne, Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini si sposano

Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini, ex volti del trono Over di Uomini e Donne, sono pronti per sposarsi. I due, felici come non mai, l’hanno annunciato nel corso di un’intervista al magazine del programma di Maria De Filippi.

Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini a Uomini e Donne

Qualche tempo fa, quando Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini si sono conosciuti a Uomini e Donne in pochi hanno creduto alla loro storia d’amore. Invece, a distanza di un anno dal loro addio al programma mariano, la loro relazione procede a gonfie vele. Non solo, la coppia sembra anche decisa a giurarsi amore eterno.

Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini si sposano

Intervistati da Uomini e Donne Magazine, Nadia e Massimiliano hanno raccontato come procede la loro relazione. La Marsala ha dichiarato:

“Siamo tra i fortunati che reggono ancora. Siamo due tir, caratteri forti, se non ci fosse questo amore folle non saremmo ancora qui. Quando mi manca Massimiliano capisco ancora di più quanto lo amo. Voglio sposarlo ma abbiamo tante cose a cui pensare prima, come il lavoro. Di certo non sono andata a Uomini e Donne pensando all’altare. Anzi, mi dispiace che non siano tutte come me. Quando ho conosciuto Massimiliano non gli ho chiesto il 740. Purtroppo però nel parterre femminile vedo altre che si concentrano su quell’aspetto e onestamente non le stimo. Non ho mai guardato gli zeri sul conto o le barche. No, mi sono fatta travolgere dall’amore. lo e Massimiliano non abbiamo mai mirato ai patrimoni, e abbiamo risolto tante difficoltà stando uniti”.

Nadia e Massimiliano: no alle nozze in chiesa

Nadia e Massimiliano, a distanza di un anno dall’addio a Uomini e Donne, hanno deciso di sposarsi, ma non si giureranno amore eterno in chiesa. Bartolini ha dichiarato: