Uomini e Donne, Nilufar Addati risponde al body shaming

Lei è stata una protagonista di Uomini e Donne ed aveva da subito suscitato un’ottima impressione nel programma di Maria de Filippi, quella di una persona con un carattere fermo e con idee chiarissime, Nilufar Addati conferma assolutamente tutto e risponde al body shaming social che l’ha investita in queste ore. Alcuni follower Instagram le fanno notare che ha messo su dei chili con dei “complinsulti” ma Nilufar ha risposto per le rime. Ecco come ha fatto Nilufar Addati, facendo notare con falsa benevolenza che l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe messo qualche chilo di troppo.

Nilufar Addati risponde al body shaming

Frasi come “sei bella così, anche in carne” e “sei una ciaciona” non sono legittimamente piaciute all’influencer che ha replicato con una vera lezione. Ed ha scritto sul social: “Mi domando quando mai sarà chiaro alla gente che il tempo per commentare il corpo degli altri è finito. Non potete scrivere quelle robe! La metà di quei commenti sono insulti travestiti da complimenti, dei complinsulti”

“Sia chiaro, nessun corpo è sbagliato”

“Nessun corpo è sbagliato, nemmeno quello di una mia collega che pesa 10 chili meno di me! Se il corpo non è vostro non siete in diritto di commentarlo, semplicemente non vi riguarda. La correlazione tra la forma fisica e la salute mentale è troppo stretta”. E in chiosa secca: “La dovete smettere e se volete fare dei complimenti basta scrivere ‘sei bellissima’. Ma l’educazione ve l’ha mai insegnata qualcuno?”.