Uomini e Donne, nuova registrazione: Tina Cipollari ancora assente

Tina Cipollari si è assentata anche durante la nuova registrazione di Uomini e Donne e in tanti sui social iniziano a chiedersi perché.

Nelle ultime settimane a Uomini e Donne l’opinionista Tina Cipollari è stata assente al programma. Nell’ultima registrazione dello show Gemma Galgani è stata protagonista assoluta.

Tina Cipollari assente a Uomini e Donne

In tanti sui social hanno iniziato a chiedersi il motivo della prolungata assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne.

Se in passato infatti gli altri opinionisti o la stessa conduttrice Maria De Filippi hanno fornito spiegazioni in merito all’assenza di Tina, questa volta – nonostante la sua prolungata assenza dallo show – nessuno ha fornito spiegazioni. Sui social in tanti si sono rivolti a Tina attraverso i suoi canali ufficiali chiedendole spiegazioni, ma per il momento sulla questione tutto tace. Intanto, stando a indiscrezioni, l’ultima registrazione del dating show avrebbe visto protagonista “l’acerrima nemica” di Tina, ovvero Gemma Galgani.

Stando ai rumor la dama torinese sarebbe tornata al centro dello studio in compagnia del suo ex cavaliere, Nicola Vivarelli, rientrato dopo i suoi impegni di lavoro che lo avevano condotto lontano per alcuni mesi.

Sui social circolano sempre più indiscrezioni riguardanti il rapporto tra Tina e il fidanzato Vincenzo Ferrara che hanno promesso di convolare a nozze non appena l’emergenza Coronavirus sarà terminata. I due staranno ancora progettando i loro fiori d’arancio?