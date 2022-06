Uomini e Donne, perché Elga Enardu e Diego Daddi non hanno figli

"Una scelta": così la gemella di Serena Enardu avrebbe motivato la mancata gravidanza. Intanto però il suo amore per il marito procede a gonfie vele.

Elga Enardu e Diego Daddi si sono conosciuti nel salotto di Uomini e Donne, ma il loro amore è sbocciato lontano dai riflettori. Dal 2017 sono felicemente sposati, ma per il momento nessun figlio. È una scelta? Lo spiegano i diretti interessati.

Per quale motivo Elga Enardu e Diego Daddi non hanno figli?

Diego e la gemella di Serena vivono un amore da favola. La loro storia procede a gonfie vele, ma i fan sperano che la famiglia possa presto allargarsi. Rendendosi disponibili a rispondere alle domande del follower, i due hanno rilasciato qualche confidenza in più.

In particolare, una fan ha chiesto: “Non essere mamma è stata una scelta oppure no?”.

La risposta di Elga non lascia spazio ai dubbi: “Una scelta”.

Tuttavia solo pochi anni prima, nel 2018, i due sembravano intenzionati a metter su famiglia. “Lo desideriamo da tempo. Abbiamo fatto tutti gli esami e stiamo bene entrambi, ma purtroppo finora non è arrivato. Quando succederà sarà una gioia, ma se non dovesse essere così saremo felici di esserci trovati come coppia”, avevano dichiarato.