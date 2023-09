Uomini e Donne, "Positivo. È incinta": Tina sottopone Gemma al test di gravidanza

Risultato inaspettato per Gemma Galgani: il risultato del test di gravidanza è positivo, ma non è come sembra...

Siparietto da non dimenticare nella puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 27 settembre. La dama Gemma Galgani ha trascorso due giorni in compagnia del cavaliere Maurizio in Sardegna. Questo è stato l’occasione per Tina Cipollari di portare in studio un test di gravidanza che ha poi fatto fare in bagno alla stessa dama. “Gemma è incinta”, sono state le parole di Tina mentre mostrava il test di gravidanza, eppure niente è come sembra…

Uomini e Donne, test di gravidanza per Gemma Galgani: “È positivo”

Durante il suo racconto, Gemma ha spiegato che nonostante il weekend trascorso con Maurizio, non ci sia stato nessun bacio. Tina Cipollari non si è fatta trovare impreparata, mostrando di non credere più di tanto a questa versione: “Hai fatto qualcosa, sei incinta, ti vedo dalla faccia. Se hai la coscienza pulita, ti sottoponi a questo”. Ed è stato a questo punto che Tina ha mostrato il test di gravidanza. Gemma all’inizio si è rifiutata, ma ha poi accettato.

Il colpo di scena finale

Dopo aver fatto fare a Gemma il test di gravidanza, l’opinionista ha mostrato alle telecamere il risultato “positivo”. Con tono scherzoso ha fatto i complimenti a Maurizio: “In soli tre giorni è riuscito a far diventare mamma Gemma”. La gag alla fine è riuscita.