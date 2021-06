Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri di nuovo innamorato? La stoccata di Roberta di Padua

Deianira Marzano ha riacceso il gossip su una delle coppie più chiacchierate di Uomini e Donne: le novità su Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua

Deianira Marzano, sempre molto informata sul gossip nazionale, ha riacceso i riflettori su Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua, due volti più che noti del trono over di Uomini e Donne. La popolare blogger napoletana ha difatti pubblicato una foto dell’ex cavaliere mentre felice e spensierato si trova in compagnia di un’altra donna, della quale viene però celato lo sguardo.

“Ha subito rimediato? Poi lo voglio a settembre quando dice che sta solo lui”, ha dunque scritto Deianira a commento dello scatto di Riccardo in dolce compagnia. Nel mentre, la novità sul tarantino non ha lasciato indifferente l’ex dama frusinate.

In una delle sue recente Ig Stories, Roberta ha infatti precisato: “Il problema di alcuni uomini è che fanno sempre gli stessi errori!”.

Riccardo e Roberta: crisi tuttora aperta

Come sappiamo bene, Riccardo e Roberta hanno troncato la loro breve relazione nata all’interno del dating show di Maria De Filippi.

L’ex coppia è stata del resto ospite più volte in studio, dove l’ultimo confronto è stato davvero duro e corredato da accuse reciproche. Riccardo ha infatti confessato che lui e Roberta si erano messi d’accordo nel fingere una crisi, così da restare in trasmissione il più a lungo possibile. La donna, dal canto suo, ha negato tutto, cercando di chiarire la faccenda in una nuova intervista.