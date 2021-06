Uomini e Donne, Jessica Antonini sull’ex Davide Lorusso: “Lui? È gay”

Dopo aver annunciato la rottura da Davide Lorusso Jessica Antonini ha fatto delle scioccanti rivelazioni su di lui.

Jessica Antonini ha da poco confessato di aver messo fine alla sua storia d’amore con Davide Lorusso e per la prima volta ha fatto delle scioccanti rivelazioni sul suo ex.

Jessica Antonini e Davide Lorusso: la rottura

La liaison tra Jessica Antonini e Davide Lorusso, sbocciata a Uomini e Donne, non si è conclusa per il meglio: è stata la stessa Jessica a svelare che sarebbe stato lui a lasciarla senza fornirle motivazioni plausibili.

Ferita dal comportamento del corteggiatore conosciuto nel dating show di Maria De Filippi, Jessica è tornata a sfogarsi: “C’erano dei problemi anche nella nostra intimità. Ho sempre rispettato le insicurezze altrui ed ero convinta servisse solo un po’ di pazienza. Non voglio aver alcun contatto con lui“, e ancora: “Ho chiuso con Davide, lui non lo sa, ma è gay“. Davide replicherà a quanto affermato da Jessica? Al momento sui social tutto tace e l’ex corteggiatore sembra essersi chiuso nel massimo riserbo.

Jessica Antonini: lo sfogo

A un mese dalla sua rottura da Davide Lorusso Jessica Antonini ha annunciato pubblicamente la fine della liaison affermando che lui l’avrebbe lasciata senza fornirle spiegazioni, con una semplice telefonata. Jessica – che è mamma di un bambino – avrebbe sofferto anche per suo figlio, che a quanto pare si era affezionato alla figura di Davide nella sua vita. “Ascoltare mio figlio dispiacersi per l’assenza improvvisa di Davide, dopo tante promesse, è stato troppo doloroso”, ha dichiarato la tatuatrice, e ancora: “Mi sono fatta delle illusioni.

Aveva ragione Maria quando, dopo aver preso la decisione di uscire dal programma, mi esortava a essere più riflessiva”.

Jessica Antonini: la storia con Davide

Jessica Antonini e Davide Lorusso si erano conosciuti a Uomini e Donne e ben presto la loro storia era diventata importante, tanto da spingere la coppia a lasciare insieme il programma. Al momento Davide Lorusso non ha spiegato perché ha preferito mettere fine alla sua relazione con Jessica, e in tanti sui social sperano di saperne presto di più. “Cosa mi ha colpito di lei? La sua storia è molto intensa e profonda. Dalla prima esterna sono rimasto catturato dal fatto che, pur essendosi mostrata molto forte e a tratti con un carattere aggressivo, con me tira fuori il suo lato più dolce, femminile e sensibile. E questo mi piace tantissimo. A Uomini e Donne è scattato qualcosa”, aveva detto lui in merito ai suoi sentimenti per Jessica.