Jessica Antonini, perché è finita con Davide Lorusso: “Sparito di punto in bianco”

Dopo la fine della sua storia d’amore con Davide Lorusso Jessica Antonini ha finalmente svelato i motivi che li avrebbero portati a dirsi addio.

Jessica Antonini: l’addio a Davide Lorusso

La storia d’amore tra Jessica Antonini e Davide Lorusso era sbocciata a Uomini e Donne, ma si è conclusa in un nulla di fatto lo scorso maggio.

Stando a quanto rivelato da Jessica sarebbe stato Davide a lasciarla per telefono, affermando che con lei “non si sarebbe mai sentito veramente pronto”. Stando a quanto rivelato da Jessica Antonini il ragazzo avrebbe anche “illuso” suo figlio, facendo con lui tanti progetti a cui poi non avrebbe prestato fede. “Mi sono fatta delle illusioni. Aveva ragione Maria quando, dopo aver preso la decisione di uscire dal programma, mi esortava a essere più riflessiva”, ha dichiarato Jessica, e ancora:

“A fine maggio sono stata a casa sua, poi ci siamo salutati alla stazione del treno, lui era strano ed è scappato via (…) Ascoltare mio figlio dispiacersi per l’improvvisa assenza di Davide, dopo tante promesse, è stato troppo doloroso”.

Jessica è madre di un bambino, Kevin, nato da una precedente relazione.

Jessica Antonini: la vita privata

Jessica ha affermato che nell’intimità ci sarebbero stati diversi problemi tra lei e Davide Lorusso e ha anche dichiarato che lui l’avrebbe lasciata senza fornirle spiegazioni plausibili. Oggi tra i due non esisterebbe più alcun rapporto e in tanti si chiedono se Davide replicherà a quanto affermato dalla ragazza.

Jessica Antonini: il riavvicinamento con Simone Florian

Dopo la rottura con Davide si vocifera che Jessica si sia riavvicinata all’ex corteggiatore Simone Florian. Tra i due sboccerà qualcosa ora che lei ha ufficializzato i motivi del suo addio a Davide Lorusso? E lui replicherà a quanto affermato dalla tatuatrice? In tanti tra i fan sui social sperano di saperne di più e in tanti hanno espresso la loro solidarietà a Jessica per quanto accaduto tra lei e Davide. “In molti avevano provato a mettermi in guardia”, ha chiosato la ragazza, visibilmente ferita per quanto accaduto tra lei e l’ex fidanzato. Uno di loro tornerà a Uomini e Donne per cercare di trovare nuovamente l’amore? In tanti sui social sperano di saperne presto di più, ma sulla questione tutto tace.