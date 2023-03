Uomini e Donne, tra Gemma e Silvio è già finita? Le anticipazioni

A Uomini e Donne sembra che le cose non si stiano mettendo per il meglio tra Gemma Galgani e il suo cavaliere Silvio.

Gemma Galgani e Silvio: le anticipazioni

Stando ai rumor in circolazione il nuovo cavaliere di Gemma Galgani, Silvio, dopo oltre un mese di frequentazione con la dama torinese avrebbe iniziato a dare i primi segni di cedimento: in particolare essendo lui un tipo molto passionale avrebbe accusato la dama di non dargli le dovute attenzioni e, soprattutto, di non essersi concessa a lui come lui avrebbe sperato dopo tanti momenti trascorsi insieme. La dama già nelle scorse puntate aveva invece manifestato di trovare Silvio volgare e di volere un po’ di romanticismo nella loro relazione. “Dopo un mese di frequentazione ci siamo solo scambiati tre baci“, ha detto Silvio all’interno del dating show di Maria De Filippi.

Stando alle prime anticipazioni i due avrebbero avuto un’accesa discussione e alla fine Maria De Filippi sarebbe riuscita a far tornare la pace tra i due, permettendo loro di ballare insieme. In tanti si chiedono se la storia tra Gemma e Silvio sia destinata a durare visto l’inizio burrascoso avuto dai due.