Uomo 57enne ucciso a colpi di fucile: sospettato il suocero 80enne

Sospetto delitto familiare in provincia di Livorno. Nella giornata di ieri, martedì 11 aprile 2023, nel comune di Rosignano Marittimo un uomo 57enne originario di Roma è stato ucciso a colpi di fucile. Indagato il suocero di 80 anni che al momento sembra essere sparito.

I sospetti sul suocero per un pezzo di terra conteso

La vittima si chiamava Massimiliano Moneta e poco prima di morire aveva avuto un litigio con il suocero, Antonino Fedele, riguardo un appezzamento di terreno di proprietà di quest’ultimo. C’era qualcun altro con Moneta e Fedele a quella discussione? Che sia stato proprio un terzo soggetto a prendere la decisione di aprire il fuoco contro la vittima? Secondo quanto appreso da Fanpage.it per tramite di fonti investigative, tuttavia non è chiaro al momento chi fosse presente all’ultimo appuntamento nell’appezzamento di terreno dell’anziano. Su questa pista indagano le forze dell’ordine ma ora il suocero rimane il principale sospettato.

L’ipotesi di una terza presenza: la cognata della vittima

Un’ipotesi al momento non supportata da prove è che all’incontro tra Moneta e Fedele fosse presente anche la figlia dell’80enne, ma resta tutto da confermare. La polizia è a lavoro per sentire quante più possibili testimonianze da parte dei residenti della zona. Stando ad alcune indiscrezioni finora emerse, la storia della vittima con la figlia di Fedele era finita più volte in aula di tribunale ma era ancora aperta dal punto di vista legale. È probabile che tra i due uomini vi fosse anche dell’astio dovuto alla separazione in atto.