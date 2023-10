Due ragazzine di 12 anni sono state avvicinate da un uomo che ha cercato di adescarle fuori dai cancelli della loro scuola media di Rimini. L’uomo, che sarebbe già stato fermato dalle autorità, si sarebbe avvicinato alle studentesse chiedendo loro di scattare dello foto alle scarpe.

Uomo adesca ragazzine a scuola: il caso

I fatti sarebbero avvenuti in via Acquario, attorno alle 7.30 del mattino di venerdì scorso: “Venite, vi fotografo le scarpe per postare gli scatti su Instagram” – avrebbe detto l’uomo avvicinandosi prima ad una studentessa e poco dopo anche ad un’altra. Entrambe le giovani, si sarebbero rifiutate di scambiare più di qualche parola con l’adescatore e, appena sono entrate nell’istituto hanno subito denunciato l’accaduto ai professori.

Uomo adesca ragazzine a scuola: le parole della preside

“Le due ragazze appena arrivate a scuola hanno raccontato tutto al personale che accoglie i ragazzi. La vice preside ha quindi chiamato i genitori delle due ragazzine che hanno sporto denuncia” – ha raccontato ai microfoni dell’Ansa, la preside della scuola – “Come scuola abbiamo quindi deciso di avvisare i coordinatori di classe affinché informassero i ragazzi sui comportamenti prudenti da adottare in certi frangenti. Le informazioni si sono poi diffuse sulle chat dei genitori. Non dobbiamo esasperare gli animi non sottovalutare i pericoli, ma nemmeno creare mostri.” Nel frattempo, le autorità avrebbero già avviato le indagini, individuando nello specifico un uomo. Il possibile colpevole è già stato interrogato.