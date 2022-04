La violenza che si accompagna al degrado ha colpito un sacerdote: urla, pugni e schiaffi al prete vicino alla stazione Termini e paura tra i fedeli

Pugni e schiaffi al prete vicino alla stazione Termini e paura tra i fedeli: è accaduto a Roma, dove nella giornata di domenica 3 aprile una clochard ha aggredito don Guido, il parroco della basilica del Sacro cuore in via Marsala.

La donna è stata bloccata dalla polizia dopo che aveva seminato il panico fra i fedeli accorsi per la messa domenicale della mattina. Intorno alle 8,25, don Guido era nel confessionale quando un senza fissa dimora è entrato in chiesa.

Urla, pugni e schiaffi al prete

L’uomo era in evidente stato di alterazione e don Guido gli aveva “chiesto di stare buono, gli ho anche dato un euro”. L’uomo però, dopo essere uscito dalla chiesa, è tornato accompagnato da altre due persone.

Il terzetto ha avviato un chiassoso ed aggressivo tour fra le navate della basilica e a quel punto è stata effettuata una chiamata alla polizia. Ha spiegato don Guido al Messaggero: “Infastidivano tutti, abbiamo anche dovuto fare schermo alle persone che facevano la comunione. Urlavano e salivano sull’altare”. Il parroco ha cercato di riportare il terzetto alla ragione ma dopo un attimo di calma apparente una donna facente parte del terzetto ha ricominciato con urla e improperi nei confronti del prete.

L’aggressione, don Guido: “Sembrava indemoniata”

All’arrivo della polizia due clochard sono usciti ma la donna lo ha aggredito sferrandogli uno schiaffo al volto e poi colpendolo ancora. La donna è stata immobilizzata e condotta negli Uffici del commissariato Viminale per l’identificazione in quanto priva di documenti. Il commento di don Guido, che non ha proceduto con alcuna querela di parte, è stato: “Sembrava indemoniata”.