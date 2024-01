Lo studente cinese Kai Zhuang, 17 anni, è stato vittima di un cyber-rapimento, che ha estorto ai genitori 80mila dollari. La polizia americana l’ha trovato all’interno di una tenda, evidentemente spaventato e in stato di ipotermia.

Usa, 17enne cinese vittima di rapimento informatico

Il ragazzo risultava disperso da giorni. I genitori, che si trovavano in Cina, avevano informato i funzionari della scuola superiore che lo ospitava a Riverdale, nello Utah, che sembrava essere stato rapito e che era stato chiesto un riscatto. Un sergente che stava facendo un’escursione a piedi sul fianco di una montagna ha scoperto la tenda di Kai. All’interno non aveva alcuna fonte di calore, ma solo una coperta termica, un sacco a pelo, cibo e acqua limitati e diversi telefoni che si presume siano stati utilizzati per compiere il cyber-rapimento. Il detective “ha contattato la vittima all’interno della tenda e ha scoperto che era viva ma molto infreddolita e spaventata“.

Come funziona un cyber-rapimento

Il caso ha seguito lo schema tipico del cyber-rapimento. I rapitori hanno intimato alla vittima di isolarsi e fornire foto come se fosse tenuta realmente prigioniera, sotto la minaccia di fare del male ai loro cari. Gli scatti vengono poi inviati ai familiari per estorcere del denaro. La famiglia ospitante di Kai inizialmente non sapeva che fosse scomparso. Dopo aver analizzato i registri bancari, gli acquisti e i dati telefonici, la polizia è riuscita a risalire al luogo in cui si trovava il giovane, a circa 40 km a nord, in una vasta area vicino a Brigham City. “A causa del clima freddo che caratterizza lo Utah in questo periodo dell’anno, ci siamo preoccupati ulteriormente per la sicurezza della vittima, che avrebbe potuto morire congelata durante la notte“, ha dichiarato il dipartimento di polizia di Riverdale dopo il ritrovamento.

L’appello ai cittadini

Gli agenti hanno collaborato con l’FBI e le rispettive ambasciate. L’ambasciata cinese a Washington ha consigliato ai suoi cittadini che vivono negli Usa di rafforzare la consapevolezza della sicurezza, di prendere le precauzioni necessarie e di rimanere vigili contro i rapimenti virtuali e altre forme di frodi telematiche. Secondo la polizia di Riverdale, infatti, negli ultimi tempi i cyber-rapimenti hanno preso di mira soprattutto studenti stranieri in scambio e, in particolare, studenti di origine cinese.