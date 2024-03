Mentre ieri si è svolto il tanto atteso Super Tuesday, Michelle Obama ha fatto una dichiarazione tramite il suo portavoce, nonché Crystal Carson, direttamente a Nbcnews. Cosa avrà detto?

Volete sapere il contenuto delle dichiarazioni del portavoce di Michelle Obama alla NBC? Qui di seguito vi riportiamo tutte le parole dette durante la dichiarazione che riguarda la ex first lady.

Come l’ex first lady ha ripetuto più volte negli anni, non si candiderà alla presidenza. La signora Obama sostiene la campagna per la rielezione del presidente Joe Biden e della vice presidente Kamala Harris.