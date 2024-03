Usa 2024, è Super Tuesday

Il Super Tuesday è un giorno particolarmente importante negli Stati Uniti d’America. Di cosa si tratta? Di un evento di votazione straordinaria per gli USA e per tutti i cittadini americani, prima delle elezioni di novembre. In questo martedì, 5 marzo 2024, sono quindici gli stati USA che potranno recarsi alle urne, più il territorio della Samoa.

USA 2024, chi vincerà?

Chi vincerà il Super Tuesday? Secondo molti si tratta di un risultato abbastanza scontato e prevedibile. I due nomi risultano essere infatti quelli di Joe Biden per i democratici e di Donald Trump per i repubblicani. Quest’ultimo sarebbe favorito soprattutto in California ed in Texas.

Quando si conosceranno i risultati?

Per scoprire i risultati delle votazioni del Super Tuesday potrebbe volerci diverso tempo. Il motivo è direttamente legato al fatto che gli Stati chiamati al voto hanno fusi orari diversi tra di loro. Potrebbero volerci addirittura dei giorni per capire come è andata la votazione. In California i voti possono essere trasferiti presso gli uffici elettorali fino al 12 di marzo, anche se tutte le schede dovranno essere inviate durante la giornata di oggi.

Insomma, non resterà altro che attendere per capirne di più.