Il Presidente Joe Biden ha incontrato Robert K. Hur, il consulente speciale del Dipartimento di Giustizia. Hur sta indagando su come documenti riservati siano finiti nella casa del capo della Casa Bianca nel Delaware e negli uffici personali a Washington.

Biden interrogato sulle carte segrete in Delaware

L’indagine del Dipartimento di Giustizia è stata avviata a novembre, quando gli avvocati di Biden hanno riferito di aver trovato documenti riservati in un ripostiglio del suo ufficio, presso il Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement. Altri documenti sono stati successivamente trovati e segnalati nella sua casa personale di Wilmington, nel Delaware. A gennaio, il procuratore generale, Merrick Garland, aveva nominato Hur come consulente speciale per far luce sulla situazione. Questo avviene mentre anche l’ex Presidente Donald Trump è alle prese con un’indagine e una sfida legale per le accuse di aver sottratto documenti riservati dalla Casa Bianca. Biden e il suo team hanno dichiarato di aver restituito immediatamente i documenti alla National Archives and Records Administration. Il che, a loro dire, rende il caso diverso da quello di Trump.

L’intervista alla Casa Bianca

L’FBI ha condotto perquisizioni anche nella casa vacanza della famiglia Biden a Rehoboth e ha scoperto “alcuni materiali e appunti scritti a mano” che sembrano risalire al periodo in cui era vicepresidente. Sono stati presi in consegna dal Dipartimento di Giustizia per un ulteriore esame. “L’intervista volontaria è stata condotta alla Casa Bianca nell’arco di due giorni, domenica e lunedì, e si è conclusa lunedì“, ha dichiarato in un comunicato il portavoce di Washington, Ian Sams.

La differenza con il caso Trump

A giugno, Trump è stato incriminato con 37 capi di imputazione. L’accusa sosteneva che l’ex Presidente si fosse rifiutato di restituire i documenti dopo che i funzionari li avevano richiesti e che avesse tentato di ingannare l’FBI durante le indagini. Ha incluso, inoltre, prove del fatto che Trump avrebbe conservato scatole di documenti nei bagni, nelle sale da ballo e in altre aree della tenuta di Mar-A-Lago, di cui è proprietario e in cui vive. Al momento, invece, Joe Biden non è stato accusato di essersi rifiutato di restituire i documenti trovati nella sua abitazione.