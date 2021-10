Usa, bimba di 2 anni incastrata con la testa nel finestrino mentre gioca: morta

Una bimba di 2 anni è rimasta incastrata con la testa nel finestrino mentre giocava ed è morta. Il fatto è accaduto a Winthrop, vicino a Detroit.

Bimba di 2 anni incastrata con la testa nel finestrino: è morta

Kierre Allen è morta a soli due anni, in un modo davvero assurdo, mentre era accanto a suo padre, che si era addormentato. Stava giocando e aveva deciso di simulare questa “fuga avventurosa” in auto, dove erano andati a riposare insieme. La terribile tragedia è accaduta a Winthrop, vicino a Detroit. La bambina era nella Mazda 3 insieme al padre, che dormiva sul sedile anteriore. I due giovavano nel vialetto di casa, poi avevano deciso di riposarsi nella macchina parcheggiata.

L’uomo si è addormentato e la bambina è rimasta sola a giocare sui sedili posteriori.

Bimba di 2 anni incastrata con la testa nel finestrino: voleva uscire dall’auto

A quel punto ha deciso di fuggire dal finestrino aperto, ma probabilmente ha messo il piedino sui comandi, azionando la chiusura. La piccola è rimasta con la testa incastrata ma quando il padre se ne è accorto era troppo tardi. I parenti lo hanno sentito urlare “mia figlia, mia figlia“.

Kierre è stata subito portata in ospedale, ma i medici del Sinai Grace Hospital non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia di Detroit sta indagando su questo incidente e il padre della piccola è stato preso in custodia.

Bimba di 2 anni incastrata con la testa nel finestrino: regole di sicurezza

Michael Slaw, della polizia dello Stato del Michigan, dopo la tragedia, ha ricordato le regole di sicurezza da osservare quando i bambini sono in auto.

“Ogni tanto dovete dare un’occhiata nello specchietto retrovisore per controllare la situazione, specialmente quando il vostro bimbo diventa silenzioso. Se possibile, tenete sempre il seggiolino in mezzo, così da tenere il piccolo fuori dalla portata di maniglie, porte e finestrini” ha spiegato.