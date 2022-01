Negli USA, è stata segnalata la presenta di un violento incendio divampato ai piani alti della West Tower, situata al centro di Philadelphia.

Negli Stati Uniti d’America, è stata segnalata la presenza di un dirompente incendio nello Stato della Pennsylvania. Il rogo di vaste proporzioni è scoppiato ai piani superiori della West Tower, una delle due torri che compongono le Commerce Square Twin Towers, nel centro di Philadelphia.

A quanto si apprende, le forze dell’ordine stanno provvedendo a evacuare l’area e a mettere in salvo i cittadini presenti sul sito arso dalle fiamme.

USA, incendio a Philadelphia: West Tower dilaniata dalle fiamme

Nel tardo pomeriggio di domenica 23 gennaio, poco dopo le 18:00 ora italiana, un violento incendio è divampato nel centro della città di Philadelphia, situato nello Stato federale americano della Pennsylvania.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, le fiamme sono scoppiate ai piani alti dell’edificio noto come West Tower, una delle due torri che compongono la Commerce Square Twin Towers, ubicate in Market Street, vicino al centro cittadino.

Dai piani più alti della West Tower, si innalza verso il cielo una densa colonna di fumo nero che attualmente sovrasta lo skyline di Philadelphia.

A large fire has broken out on the upper floors of the #WestTower at the Commerce Square Twin Towers in downtown Philadelphia, police are confirming. Evacuations are underway.#CenterCity #Philadelphia #US #BreakingNews https://t.co/XNeFJ2RstU pic.twitter.com/ahYE6TwhUp — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) January 23, 2022

USA, incendio a Philadelphia: l’intervento dei vigili del fuoco

Nel momento in cui è stato avvistato l’incendio, il dipartimento dei vigili del fuoco ha ricevuto le prime segnalazioni e ha deciso di inviare alcune squadre sul posto per verificare la situazione e domare le fiamme che si erano originate presso la West Tower. Per valutare al meglio la situazione, i vigili del fuoco hanno sfruttato anche un supporto aereo, recuperando immagini che mostrassero la situazione presente sul tetto dell’edificio.

Intanto, mentre i pompieri si sono adoperati al fine di spegnere l’incendio, la polizia locale ha provveduto a evacuare l’area interessata dal rogo e mettere in sicurezza i cittadini.

In considerazione di quanto riferito dalle forze dell’ordine, pare che il rogo che ha travolto la West Tower non abbia provocato vittime o feriti.

#BREAKING

Thick black smoke billowed over the #Philadelphia skyline as a fire burned in #CenterCity The blaze appeared to be emanating from a high-rise on Market Street. Firefighting crews were responding, with some seen on the roof of the building.#US #BreakingNews pic.twitter.com/n3fJStAdTC — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) January 23, 2022

USA, incendio a Philadelphia: costruzione della Commerce Square

La Commerce Square di Philadelphia è un complesso di edifici costruito nel centro della città che ospitano perlopiù uffici di classe A ed è composto da One e Two Commerce Square, due torri identiche alte 172 metri e dotata di 41 piani. Le due torri sono circondate da un cortile pavimentato di 2.800 metri quadri.

La Commerce Square è stata realizzata a West Market Street nell’ambito dell’ambizioso e rivoluzionario boom edilizio degli uffici che travolse la città di Philadelphia sul finire degli anni ’80 del secolo scorso. In questo contesto, la prima fase della costruzione che includeva esclusicamente One Commerce Square, la piazza e lo spazio commerciale ebbe inizio nel 1985 e venne completata nel 1987. La seconda fase del progetto, poi, portò alla realizzazione di Two Commerce Squale che iniziò nel 1990: i lavori vennero completati nel 1992.

Da allora, non sono stati costruiti altri grattacieli per uffici a Philadelphia fino al 2005, quando Brandywine Reality Trust non ha inaugurato il Cira Centre.