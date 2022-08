Casa Bianca colpita dai fulmini. Continua l'allerta meteo a Washington. Vi sono delle vittime, il presidente e il suo staff stanno bene.

Ancora fulmini a Washington e anche la Casa Bianca è colpita da essi. Continua il maltempo nello stato dove risiede il presidenti degli Stati Uniti d’America. Un episodio simile si era verificato la scorsa settimana.

USA, la Casa Bianca è stata colpita da un fulmine: 3 morti

Non c’è tregua per Washington D.C., dove il cattivo tempo mette in ginocchio la città sede delle istituzioni statunitensi. Già in data 5 agosto 2022, i fulmini colpirono delle persone a Lafayette Park, un parco poco distante dalla Casa Bianca. Il 5 agosto non ce l’hanno fatta i coniugi di 75 e 76 anni: Donna e James Mueller. Il bollettino dei morti è aggiornato in quanto ha perso la vita anche una terza persona: un ragazzo di 29 anni.

Resta ricoverata la quarta persona colpita dai fulmini.

Le parole della portavoce della Casa Bianca

In occasione del precedente attacco meteorologico a Washington, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre era intervenuta sulla vicenda dichiarando: “Siamo rattristati dalla morte di due persone a causa di un fulmine a Lafayette Park. I nostri pensieri sono con le famiglie che hanno perso i loro cari. Preghiamo per coloro che stanno ancora combattendo per la loro vita”.

