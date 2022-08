Dei fulmini si sono abbattuti sulla Casa Bianca. Sono morte due persone del Wisconsin. Il presidente e il suo staff sono al sicuro.

Paura a Washington, dove vicino alla Casa Bianca si sono abbattuti dei fulmini. Ci sono morti e feriti. Nessun pericolo per il presidente Biden e coloro che erano nella sede del governo statunitense.

USA, fulmini nei pressi della Casa Bianca: ci sono delle vittime

Le due vittime sono del Wisconsin ed hanno rispettivamente 75 e 76 anni, entrambe di sesso femminile. I fulmini sono caduti nei pressi di Lafayette Park poco distante dalla sede del governo statunitense, a Washington. Oltre alle due donne altre due persone sono rimaste ferite ma fortunatamente stanno bene. La notizia è stata confermata, come si legge su MeteoWeb, dal Metropolitan Police Department. I meteorologi hanno consigliato ai cittadini di non uscire dalle loro abitazioni a causa delle condizioni meteo che non promettono bene nemmeno nei prossimi giorni.

Le parole della portavoce della Casa Bianca

Sulla vicenda è intervenuta anche Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, che ha dichiarato: “Siamo rattristati dalla morte di due persone a causa di un fulmine a Lafayette Park. I nostri pensieri sono con le famiglie che hanno perso i loro cari. Preghiamo per coloro che stanno ancora combattendo per la loro vita”.