USA, tempesta distrugge casa di un'anziana

Una violenta tempesta ha distrutto la casa di un’anziana: è successo in California, negli USA, e a raccontarlo è stata un’emittente locale.

Una tempesta distrugge la casa di un’anziana negli USA

La protagonista di questa vicenda è signora Pearl Graham, 93 anni, conosciuta nel suo quartiere come “la signora dei tulipani” per via del suo splendido giardino fiorito.

La casa dell’anziana danno era stata fortemente danneggiata a causa di una violenta tempesta invernale. La pioggia e il vento avevano fatto crollare parte del tetto, logorando anche gli interni dell’abitazione. I pavimenti e le pareti di ogni stanza erano danneggiati. Ma la signora Pearl non era in grado di fare nulla, perché costretta su una sedia a rotelle.

L’aiuto del vicinato

Fortunatamente la sua vicina, Kelly Zimmerman, ha capito la situazione e ha deciso di aiutarla, coinvolgendo tutto il vicinato.

«Se la signora Pearl fosse stata lì un altro giorno, forse non ce l’avrebbe fatta. Quando ho scoperto tutto questo, ho chiesto aiuto al quartiere» – ha raccontato Kelly.

In poco tempo, i residenti hanno lanciato una raccolta fondi per far alloggiare la signora Pearl in un hotel mentre ingaggiavano una squadra di operai per riparare l’abitazione. Una volta terminati i lavori, i residenti del quartiere hanno aiutato la signora Pearl a trasferirsi, ad arredare e decorare la sua abitazione rimessa a nuovo.

La gioia della signora Pearl

Una volta tornata a casa, la 93enne non poteva credere ai propri occhi. Infatti, ha così commentato lo stupore nel vedere la sua nuova abitazione: