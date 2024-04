Dopo aver accoltellato il compagno la donna è fuggita con le due figlie in auto, finendo poi per scaraventarle giù dal mezzo

Danielle Johnson, 34 anni, nel giorno dell’eclissi solare, ha accoltellato a morte il compagno, poi ha ucciso la figlia di 8 mesi e ferito la bimba più grande di 9 anni lanciandole dall’auto in corsa a Los Angeles. La donna infine è morta schiantandosi.

I messaggi deliranti sui social

Da giorni Danielle Johnson scriveva messaggi deliranti sui social, dicendosi preoccupata per l’arrivo dell’eclissi di sole, nella quale leggeva un presagio negativo.

La 34enne, influencer e astrologa, con circa 100mila follower, lunedì aveva scritto sui social alle persone che dovevano svegliarsi perché l’apocalisse è qui” e avvertendo i suoi followers che dovevano “scegliere da che parte stare”. Secondo lei, l’eclissi solare sarebbe stata l’inizio di una “guerra spirituale”.

La ricostruzione della tragedia

Secondo la ricostruzione della polizia, la tragedia sarebbe scaturita da una lite con il compagno 29enne avvenuta alle 3:40 di mattina. Durante il litigio la donna lo avrebbe accoltellato a morte, per poi fuggire a bordo del suo SUV portando con sé le figlie di 8 mesi e 9 anni.

Intorno alle 4:30 le bambine sarebbero state scaraventate fuori dall’auto in corsa. La neonata è morta sul colpo, la bambina più grande è ricoverata in condizioni non gravi.

La donna ha poi continuato a guidare, finendo per schiantarsi contro un albero verso le 5 di mattina.