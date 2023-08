Un ritorno di fiamma sarebbe la causa dell'incidente di Ferragosto durante una grigliata in famiglia

Il primo incidente domestico di Ferragosto è stato segnalato a Vicenza. Un uomo è rimasto gravemente ustionato dalla fiammata del barbecue, riportando gravi ustioni sul corpo.

Ferragosto a Vicenza: ustionato mentre prepara il barbecue

Doveva essere una normale e spensierata grigliata di Ferragosto in famiglia. Così, un uomo di 32 anni residente a Bolzano Vicentino, provincia di Vicenza, ha raggiunto il terrazzo dell’abitazione per accendere il fuoco del barbecue e arrostire la carne. Aveva tra le mani uno dei comunissimi prodotti infiammabili per innescare la miccia. Alla prima accensione un ritorno di fiamma lo ha colpito procurandogli gravissime ustioni a braccia e torace.

Da quel momento è cominciato l’inferno: il fuoco si è sviluppato nel sottotetto, alimentato dalle tende da sole, costringendo i condomini all’intervento dei vigili del fuoco di Vicenza. Ci sono voluti due mezzi per domare le fiamme.

Il 32enne è stato trasportato in codice rosso dal Suem 118. Poi è stato ricoverato all’ospedale San Bartolo. Le sue condizioni destano molte preoccupazioni tanto che si dovrà decidere l’eventuale trasferimento in elicottero, al Centro grandi ustionati di Padova o di Verona.