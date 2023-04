Va in Turchia per perdere peso col bendaggio gastrico ma muore

Va in Turchia per perdere peso col bendaggio gastrico ma muore

Dal Regno Unito arriva la vicenda di una donna che va in Turchia per perdere peso col bendaggio gastrico ma muore sotto i ferri. La 28enne scozzese Shannon Bowe è spirata durante l’operazione che aveva deciso per sé dopo aver messo da parte l’idea di una dieta equilibrata. La BBC spiega che la ragazza è morta sabato scorso e dopo che la notizia era finita sui social network era stato un portavoce del Foreign, Commonwealth and Development Office a confermare il decesso di Shannon.

Vuole perdere peso col bendaggio gastrico

Pare che le autorità britanniche stiano sostenendo la famiglia di un “cittadino britannico morto in Turchia e di essere in contatto con le istituzioni locali”. Un inconsolabile fidanzato di Shannon, Ross Stirling, ha ha scritto su Facebook: “Dormi bene angelo mio, ti amo per sempre”. E Fanpage riporta altri posto di dolore assoluto: “Nessuna parola, sono assolutamente devastato. La vita è così crudele. Sarai per sempre nei nostri cuori Shannon“. I media non spiegano in quale struttura medica la 28enne deceduta abbia ricevuto l’operazione o che tipo di complicazioni siano insorte.

La fonte: “Si tratta di operazioni rischiose”

Una fonte ha spiegato al Daily Mail: “Queste operazioni sono ovviamente rischiose, ma è così raro che accada che qualcuno muoia. Tutti trovano davvero difficile credere che Shannon non sia più con noi. Non aveva alcuna assicurazione di viaggio e ora la sua famiglia dovrà pagare migliaia di sterline per riportarla a casa”. La Turchia è considerata paese di elezione per questi interventi che lì sono a costi ridotti.