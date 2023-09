Vaccini Covid, ad ottobre il via alla nuova campagna: gratis anche per gli un...

La nuova campagna di vaccini anti Covid parte dal mese di ottobre: i primi lotti sono già arrivati in Italia

La nuova campagna vaccinale anti Covid partirà nel nostro Paese nel mese di ottobre: i primi lotti di vaccini della Pfizer, già aggiornati alla sottovariante Omicron XBB.1.5, sono arrivati in Italia nelle sedi delle regioni.

Vaccini Covid, la campagna di ottobre: la circolare

Il ministero della Salute, dopo quella preliminare di agosto, ha pubblicato ieri una nuova circolare con le indicazioni tecniche più specifiche indirizzate ai soggetti vaccinatori. Le regioni hanno già aperto le prenotazioni e dal mese di ottobre avrà il via la nuova campagna vaccinale anti Covid. Nello specifico, la vaccinazione è raccomandata a cinque categorie ed è consigliata per i familiari delle persone fragili.

Vaccini Covid, la campagna di ottobre: la somministrazione

Nella circolare si legge anche che: “La co-somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati con altri vaccini, con particolare riferimento al vaccino antinfluenzale sarà possibile“ e lo stesso richiamo avrà una valenza di 12 mesi. Inoltre, come aveva già dichiarato a suo tempo il ministro della Salute Orazio Schillaci, la vaccinazione sarà possibile per tutti coloro che la richiederanno e la somministrazione sarà gratuita anche per le persone sotto ai 60 anni di età.