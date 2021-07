Vaccini e green pass, Speranza: “Sono essenziali, il virus c’è ancora e i contagi sono in crescita”

Vaccini e green pass, Roberto Speranza indica la via: “Sono essenziali, sarebbe un errore pensare che l'epidemia sia passata, è ancora il nostro presente"

I due temi caldi del momento in materia di covid sono i vaccini e il green pass, Roberto Speranza non ha dubbi: entrambi “sono essenziali, perché il virus c’è ancora e i contagi sono in crescita”. Il ministro della Salute lo ha ribadito nel suo intervento all’evento online promosso da Cittadinanzattiva e dal Forum disuguaglianze e diversità sul tema “Quale riforma per gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie? La società civile stringe un patto e interpella le istituzioni”.

Per Speranza vaccini e green pass sono essenziali, “senza alcuna ambiguità”

Speranza ha spiegato che “siamo in una fase in cui l’epidemia è ancora il nostro presente e sarebbe un errore pensare che sia passata. I numeri sono in crescita. Guardiamo alla Spagna, all’Olanda e al Regno Unito, ma anche la Francia che ha superato 18mia casi”. E in termini di strategie di governo il ministro ha spiegato che non devono esserci ambiguità, riferendosi evidentemente anche alle recenti esternazioni di Matteo Salvini sull’inutilità dei vaccini per i giovani: “Stiamo ragionando con le Regioni per provare a capire quali sono le scelte migliori, le riaperture sono state frutto di una campagna di vaccinazione che è lo strumento che abbiamo per metterci alle spalle i giorni peggiori”.

Vaccini e green pass, Speranza: “Sono essenziali, abbiamo somministrato più di 61 milioni di dosi”

E ancora: “Dobbiamo insistere con energia sulle vaccinazioni, abbiamo superato 61 milioni di dosi somministrate. Su questo non deve esserci nessuna divisione e ambiguità ma bisogna lavorare perché la campagna prosegua”. Poi l’affondo: “Il vaccino è essenziale anche sotto i 40 anni. I nostri scienziati lo raccomandano fortemente anche sotto i 40 nelle fasce autorizzate dalle agenzie regolatorie”. In tema di Green Pass il ministro ha detto che “questa mattina alle 7 erano stati scaricati oltre 36 milioni di certificati verdi digitali”.

Vaccini, per Speranza: “Sono essenziali, e il green pass è strumento fondamentale”

Poi la chiosa: “Le libertà riconquistate dopo settimane così difficili sono frutto anzitutto della campagna di vaccinazione. Anche nelle prossime ore, che sono ore delicate perché avremo una discussione nel governo, un consiglio dei ministri, dobbiamo insistere su questo punto. Utilizzare in modo intelligente e io penso estensivo il Green Passcome strumento fondamentale che ci può consentire di governare questa fase, e ancora insistere perché la campagna di vaccinazione continui nel modo più determinato e rigoroso possibile”.