Vaccino ai bimbi, Antonella Viola: “Dose ridotta, effetti colaterali saranno leggeri”

L'immunologa Antonella Viola ha parlato dei vaccini ai bambini. Saranno dosi ridotte e, secondo l'esperta, gli effetti collaterali saranno leggeri.

Vaccino ai bimbi, Antonella Viola: “La maggioranza è d’accordo”

Il vaccino per i bambini è uno degli argomenti più discussi in questo momento, anche durante la trasmissione Otto e mezzo, su La7.

Tra gli ospiti della puntata, Antonella Viola, immunologa e professoressa di Patologia generale all’Università di Padova, che ha parlato del vaccino per i bambini. “Cosa risponde ai colleghi che dicono che ci sono pochi dati a disposizione per affermare che il vaccino per i bimbi è sicuro?” ha chiesto Lilli Gruber, riferendosi ad Andrea Crisanti, che ha consigliato una grande prudenza da questo punto di vista. “Sono pochi questi colleghi, la stragrande maggioranza è assolutamente d’accordo” ha risposto Antonella Viola.

Vaccino ai bimbi, Antonella Viola: “Chi sono io come singolo per dire che non va bene?”

“A loro rispondo che quando parliamo in televisione parliamo a nome della scienza. Quello che diciamo ha un peso enorme. Quando vengo qui a parlare di scienza cerco prima di confrontarmi con la comunità scientifica e di portare avanti le idee condivise dagli esperti” ha dichiarato Antonella Viola, riferendosi ai suoi colleghi decisamente più prudenti per quanto riguarda il vaccino ai bambini. “La Fda americana ha approvato il vaccino, l’Ema pure.

L’Aifa e l’Istituto superiore di sanità lo approveranno. Quando tutti questi istituti e anche la società italiana di pediatria dicono che il vaccino va fatto ed è sicuro, chi sono io come singolo per dire che non va bene?” ha aggiunto la donna, affidandosi alle decisioni dell’Fda, dell’Ema e dell’Aifa.

Vaccino ai bimbi, Antonella Viola: “Gli effetti collaterali saranno leggeri”

“Ai genitori che ci stanno ascoltando dico che il vaccino è sicuro, è stato già utilizzato in miliardi di persone.

Nei bambini la dose è stata ulteriormente ridotta e quindi gli effetti collaterali nei bambini saranno ancora più leggeri. Non ascoltate i colleghi che danno delle opinioni personali” ha dichiarato l’immunologa, lanciando un appello ai genitori.