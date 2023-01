Valanga in Val Gardena: un ferito grave

Un carabiniere è rimasto ferito gravemente durante una valanga in Val Gardena: necessario l’intervento del Soccorso Alpino.

Valanga in val Gardena: carabiniere ferito gravemente

Si trova attualmente ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Bolzano: si tratta del carabiniere travolto da una valanga in Val Gardena. Il militare stava effettuando un addestramento, in compagnia di altri due colleghi. Tutti e tre sono membri del vicino Centro di addestramento alpino dei Carabinieri in Vallunga.

L’istruttore, in un punto delicato dell’escursione, è stato costretto ad anticipare anticipato i due compagni per motivi di sicurezza.

Sfortunatamente però non è riuscito ad evitare la slavina, ed è stato travolto.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni della vittima

Sul posto è prontamente intervenuto il soccorso alpino della Val Gardena e dell’elisoccorso “Aiut Alpin Dolomites“. Il personale delle squadre di soccorso si è occupato di liberare e rianimare il militare, che comunque si trova ancora in gravissime condizioni.

Nello specifico, la slavina è avvenuta in una valle laterale che da Selva porta verso il gruppo di Puez.

La Val Gardena fa parte delle Dolomiti, ed è un centro rinomato per gli sport invernali.