La giovane comica Valentina Barbieri, nota per le sue irresistibili imitazioni e volto del “Gialappa Show”, è stata ricoverata in ospedale. Tra carriera in ascesa e momenti di difficoltà, la sua vicenda ricorda quanto sia importante ascoltare il proprio corpo e prendersi delle pause anche quando il successo sembra inarrestabile.

Valentina Barbieri: tra carriera in ascesa e momenti di riflessione

Classe 1995 e romana, Barbieri ha costruito la sua carriera partendo dai social, ottenendo rapidamente un seguito di oltre mezzo milione di follower. Dal successo su TikTok con le prime imitazioni di personaggi celebri, ha poi conquistato la televisione, partecipando a format come “Generazione LOL” e conducendo “Isola Party” insieme a Ignazio Moser. La vera consacrazione è arrivata nel 2023 con il “Gialappa Show”, dove ha portato in scena nuovi personaggi, tra cui Francesca Fagnani, Rose Villain e, più recentemente, Silvia Toffanin, con il suo iconico “Vererrimo”.

Valentina Barbieri ricoverata in ospedale: “Ho passato una settimana terribile”

La comica e imitatrice Valentina Barbieri, 30 anni, ha recentemente allarmato i suoi fan con un annuncio sui social: la giovane artista è ricoverata in ospedale e ha condiviso uno scatto dal letto di ospedale accompagnato da parole di trasparente sincerità: “Mi dispiace essere così assente, ma sono stati mesi di fortissimo stress e il mio corpo ha chiesto il conto“. La comica ha spiegato di aver vissuto «una settimana terribile», sottolineando come la decisione di non mostrare subito le sue condizioni sia dettata dalla volontà di proteggere i suoi follower da momenti troppo intimi e difficili.

Ora, tra medici esperti, l’affetto del fidanzato Thomas Basilico e delle famiglie, la comica si concede un meritato stop, promettendo ai fan: “Tornerò presto, mi mancate. Vi voglio bene“.