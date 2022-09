Valentina Ferragni e l’infezione all’occhio: il racconto sui social

La nota influencer Valentina Ferragni si è mostrata sui social con addosso degli occhiali da vista: la ragazza ha spiegato di avere un'infezione

Valentina, sorella minore dell’influencer italiana di maggior successo Chiara Ferragni, ha postato una nuova foto sul suo profilo Instagram in cui è immortalato con indosso un paio di occhiali da vista. La ragazza ha raccontato ai suoi 4,4 milioni di followers quello che le è successo.

Valentina Ferragni con gli occhiali da vista: l’infezione all’occhio

Valentina Ferragni non è solita postare foto di sè con addosso degli occhiali da vista. L’influencer ha fatto un’eccezione per l’ultimo post in cui si è immortalata con un bel paio di occhiali neri: “Non esco mai con gli occhiali, ma qualche volta (lo 0,1% delle volte) mi piace.” La ragazza poi spiega ai suoi followers cosa le è capitato: “Comunque è troppo difficile truccarsi senza lenti a contatto.

Ci vedo talmente poco che persino lo specchio davanti al lavandino è troppo lontano e non riesco a vedere bene cosa sto facendo. Le ho dovute togliere perché ho un occhio che ha una piccola infezione e quindi non posso usarle per qualche giorno.”

L’intervento per guarire la miopia: non è ancora il momento

Molte persone, avendo visto prima la foto e poi le stories hanno chiesto a Valentina il motivo per cui non ha fatto l’operazione per curare la miopia.

La risposta dell’influencer è arrivata,a nche in questo caso, puntuale: “Non si è ancora stabilizzata, se fosse stabile la farei subito.”