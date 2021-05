Valentina Ferragni ha parlato ai fan dei social della sua malattia: l'insulino-resistenza.

Valentina Ferragni ha confessato di soffrire d’insulino-resistenza, una patologia che le causerebbe diversi squilibri ormonali. Ai fan l’influencer ha raccontato dettagli e retroscena della sua malattia.

Valentina Ferragni: la malattia

Valentina Ferragni si è sottoposta ad alcuni esami medici e ha scoperto di soffrire d’insulino-resistenza, una patologia che le causerebbe svariate problematiche.

Sui social l’influencer ha deciso di parlare apertamente ai fan della sua malattia, e ha confessato: “Ho smesso la pillola da circa un mesetto per rifare le analisi del sangue e vedere come sono messi i miei ormoni (visto che ho problemi ormonali devo capire come sono messi ora) e mi sto riempiendo di brufoli sul mento (anche dall’altra parte del viso). (…) Ci sono giorni in cui non vedo miglioramenti nel mio corpo e la mia problematica, l’insulino-resistenza si fa sentire, sono così orgogliosa di me stessa e di come sto andando avanti ogni giorno a piccoli passi, anche se sono piccoli e possono essere insignificanti, sono sempre in avanti e mai indietro”, ha affermato.

Valentina Ferragni: le critiche per il suo fisico

Più volte sui social Valentina Ferragni è stata costretta a difendersi dagli haters che l’hanno criticata per il suo aspetto fisico. L’influencer ha specificato di piacersi così com’è e ha anche sottolineato che l’insulino-resistenza le causerebbe dei problemi metabolici. “Smettete di chiedermi se sono incinta, NON lo sono! Ho problemi metabolici e di insulina”, ha specificato in un caso.

Valentina Ferragni: la storia d’amore

Oggi Valentina Ferragni è felicemente fidanzato con il modello ed influencer Luca Vezil, che ovviamente le sta accanto sostenendola difronte alle sue difficoltà. I due sono ormai legati da moltissimo tempo e in tanti, tra i fan, non vedono l’ora di sapere quando i due convoleranno a nozze o decideranno di costruirsi una famiglia. Nel frattempo Valentina si sta dedicando alla carriera e alla sua linea di gioielli e ovviamente non perde occasione per trascorrere del tempo insieme ai suoi amati nipotini, Leone e Vittoria, figli della sorella maggiore Chiara Ferragni. In occasione del 34esimo compleanno dell’influencer lei e le sorelle (con i rispettivi fidanzati) sono partiti per un weekend all’insegna del relax in Toscana. Le tre sorelle – Valentina, Chiara e Francesca – sono estremamente legate e sui social sono solite scriversi dediche e apprezzamenti.