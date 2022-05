Valentino Rossi, critiche per la sua foto con la figlia: i dettagli

Valentino Rossi ha ricevuto numerose critiche nei commenti a una foto con sua figlia. Tutto quello che c'è da sapere.

Valentino Rossi è stato al centro di alcune critiche da parte degli haters a seguito dell’ultima foto da lui postata, e in cui è ritratto con sua figlia.

Valentino Rossi: le critiche

Sui social Valentino Rossi ha postato un tenero scatto dove lo si vede sorridente a bordo di una barca in compagnia della figlia Giulietta, che ha appena due mesi.

Sui social in tanti hanno espresso la loro gioia al campione, diventato finalmente papà, ma al suo indirizzo non sono mancate anche delle critiche: in tanti infatti hanno avuto da ridire nei confronti dell’ex pilota e del suo fisico eccessivamnente magro. “Vale, ora che non gareggi più, puoi anche mangiare però”, ha scritto un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Sei stato un grande campione e goditi la vita… Però mangia che sei rachitico”.

Valentino replicherà?

L’amore per Francesca Sofia Novello

Il 4 marzo Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori della piccola Giulietta, loro prima figlia. Il campione e la modella, che stanno insieme dal 2017, oggi sono più felici e uniti che mai e non hanno nascosto che, in futuro, vorrebbero allargare ulteriormente la loro famiglia. “È un po’ che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta. Uno o due figli: si può fare.

Anche perché dopo passano gli anni e ti annoi, così invece ne vale la pena”, ha confessato il campione a La Repubblica.