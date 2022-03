Valentino Rossi, è nata la figlia: “Mamma e papà al settimo cielo, benvenuta Giulietta”

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno annunciato che nella notte è nata la loro prima figlia: "Benvenuta Giulietta".

Fiocco rosa per Valentino Rossi, diventato papà per la prima volta dopo 26 anni di carriera sportiva: nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 marzo è nata, dalla compagna Francesca Sofia Novello, la figlia Giulietta. L’annuncio è giunto tramite i canali social dove mamma e papà hanno affermato di essere al settimo cielo per l’arrivo della loro piccola.