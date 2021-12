Secondo Indiscrezioni, Valeria Marini potrebbe a breve lasciare la casa più spiata d'Italia.

Valeria Marini abbandona il GF Vip? L’indiscrezione

Valeria Marini abbandona il GF Vip? secondo le indiscrezioni, potrebbe lasciare il GF Vip prima del tempo. Andiamo a vedere cosa sta succedendo

Secondo quanto rivelano i rumor, la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia sarebbe solo di un mese.

Questo perché tra non molto sembrerebbe avere un lavoro che l’attende al di fuori.

Secondo quanto ha dichiarato un anonimo sul profilo instagram di Deianira Marzano,, la showgirl dovrebbe passare il Capodanno in una struttura a Sharm El-Sheikh. Ovviamente non si hanno informazioni certe a riguardo e si tratta soltanto di indiscrezioni e pettegolezzi. Per avere una conferma definitiva dovremo attendere ancora un po’ di tempo, in caso. Ecco cosa ha dichiarato questa persona: Deia, fonte certa… Un mio amico che lavora in un villaggio turistico a Sharm mi ha detto che Valeria ha la prenotazione per passare il Capodanno in quella struttura.

Deduco che a breve dovrà uscire, anche se a me Giacomo mi fa morir dal ridere. Spero li separino così lui potrà rimanere.

Ovviamente la tecnica della separazione è stata molto utilizzata per i concorrenti che hanno iniziato a partecipare come coppia. Di conseguenza, anche se Giacomo Urtis e Valeria Marini dovessero venire separati in questi giorni non ci sarebbe assolutamente nulla di sospetto. Tutti questi dubbi verranno probabilmente risolti a breve.