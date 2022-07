Valeria Marini: un hater non la vuole nel cast di Tale e Quale Show. La showgirl risponde in modo epico.

Valeria Marini è una delle concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza il prossimo autunno. La showgirl sarda ha replicato in modo epico ad un hater che non gradisce affatto la sua partecipazione al programma condotto da Carlo Conti.

Valeria Marini: hater non la vuole a Tale e Quale Show

Carlo Conti l’ha fortemente voluta a Tale e Quale Show e lei non avrebbe mai potuto farsi scappare l’ennesimo reality. Stiamo parlando di Valeria Marini che, nel corso della sua carriera, ha preso parte a quasi tutti i format di questo genere, italiani e non. Dal Grande Fratello Vip, che l’ha vista varcare la Casa per ben 3 volte, all’Isola dei Famosi, passando per Reality Circus, Notti sul Ghiaccio, Temptation Island Vip e Supervivientes: Valeria è la donna dei reality.

Nelle ultime ore, un hater, forse stanco di vedere la Marini in tv, si è detto contrario alla sua partecipazione a Tale e Quale Show.

La replica di Valeria Marini all’hater

L’hater in questione ha scritto su Twitter:

“Valeria Marini non sanno più dove piazzarla! Sta in ogni programma! Ma fate largo agli altri!!! I soliti raccomandati che infilano ovunque!”.

La showgirl stellare avrebbe mai potuto incassare in silenzio? Giammai. Accompagnando la sua risposta epica con cuori, baci e stelle, ha replicato:

“Volevi farlo tu? Chiederò a Carlo”.

Valeria Marini voleva farsi suora

In una recente intervista, Valeria ha confessato che qualche tempo fa ha pensato di farsi suora.

La Marini ha raccontato: