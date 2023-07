Valeria Marini: il nuovo fidanzato è Gerolamo Cangiano

Valeria Marini sta trascorrendo una vacanza a Ponza e ha confessato alcuni dettagli sulla sua nuova storia d’amore.

Valeria Marini: il nuovo amore

Valeria Marini sta trascorrendo una vacanza all’insegna dell’amore e del relax e per la prima volta ha confessato ai fan il suo legame con Gerolamo Cangiano, deputato casertano di Fratelli D’Italia che gli amici chiamano Gimmi. I due sembrano essere più felici e uniti che mai e in tanti si chiedono se per la showgirl non si tratti della persona giusta.

Negli ultimi anni Valeria Marini ha vissuto numerose e importanti storie d’amore, ma ciascuna di esse si è conclusa in un nulla di fatto. In tanti, tra i fan della showgirl, sono curiosi di sapere cosa le riserverà il futuro visto che, nelle sue ultime interviste, ha dichiarato di esser pronta a tutto pur di riuscire ad avere un figlio. “Rimane sempre il sogno nel cassetto, speriamo che ci riesca. Non l’ho mai abbandonato il desiderio, perché i figli sono il futuro, con qualsiasi mezzo”, ha confessato, aggiungendo anche di esser pronta a realizzare il suo sogno anche come madre single: “Ci ho pensato, ma non lo dico per scaramanzia. Quando si concretizzerà, verrò da te a dirtelo”, ha affermato.