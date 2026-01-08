Scontro tra showgirl: Valeria Marini e Antonella Elia tra retroscena clamorosi e scuse a Selvaggia Lucarelli. Ecco cosa è accaduto.

Il conflitto tra Valeria Marini e Antonella Elia continua a infiammare il mondo dello spettacolo. Tra frecciatine social, vecchi rancori e recenti scontri mediatici con Selvaggia Lucarelli, la showgirl si ritrova al centro di un acceso dibattito.

Valeria Marini, le scuse a Selvaggia Lucarelli

Parallelamente allo scontro con Antonella Elia, Valeria Marini ha affrontato anche un episodio recente con Selvaggia Lucarelli.

Durante una sua ospitata a La vita in diretta, la showgirl era intervenuta sul matrimonio della giurata con battuta infelice che aveva suscitato polemiche.

Successivamente, la Marini ha scelto di scusarsi pubblicamente, spiegando: “Volevo fare dell’ironia, ma è risultata antipatica“, e cogliendo l’occasione per fare gli auguri alla giornalista e al compagno Lorenzo Biagiarelli per le nozze previste in primavera. Questo gesto mostra un lato più misurato della Marini, a differenza della battaglia social ancora in corso con Antonella Elia.

La faida social tra Valeria Marini e Antonella Elia

Lo scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia continua a infiammare il mondo dello spettacolo. La tensione tra le due showgirl, nota da tempo per i loro conflitti durante il Grande Fratello Vip, è esplosa nuovamente dopo le recenti dichiarazioni della Elia a BellaMà, dove ha commentato con toni durissimi il carattere della Marini, definendolo addirittura “di me**a”.

La risposta della Marini non si è fatta attendere: un sibillino messaggio su Instagram recitava semplicemente, ma eloquentemente, “i miei valori volano alto“. Tra frecciatine passivo-aggressive e vecchi dissapori, la rivalità tra le due sembra destinata a non placarsi.

Il confronto a distanza ha preso una piega più intensa nelle ultime ore, quando Valeria Marini ha condiviso sulle sue storie un video tratto da una passata ospitata a Citofonare Rai2, accompagnandolo con una didascalia che ha subito acceso il dibattito: “Tutti sanno che a Citofonare Rai2, Antonella Elia, a gennaio dell’anno scorso, dopo aver aggredito una persona della troupe fu sospesa da Rai2“.

Questo episodio, riportato in prima persona dalla Marini, rappresenta un vero e proprio colpo nella polemica in corso, un attacco diretto che potrebbe riaccendere le tensioni tra le due.