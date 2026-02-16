valutazione clinica decisiva per il bambino con cuore danneggiato a Napoli

dopo il trapianto che avrebbe danneggiato l'organo, il Monaldi riunisce l'équipe multidisciplinare per decidere se esistono ancora le condizioni per un nuovo intervento; il caso è al centro di un'inchiesta giudiziaria

Oggi, lunedì 16 febbraio 2026, all’ospedale Monaldi è convocata una riunione multidisciplinare per valutare le condizioni cliniche del bambino ricoverato dopo un trapianto di cuore che ha manifestato gravi complicazioni. La seduta serve a stabilire se sussistano le condizioni per un nuovo intervento chirurgico o se adottare percorsi terapeutici alternativi.

Il confronto segue il parere clinico dell’ospedale Bambin Gesù di Roma, che ha descritto la situazione come estremamente critica.

Restano aperte le indagini della procura e le richieste della famiglia per ulteriori verifiche e chiarimenti; sviluppi clinici e istruttori saranno aggiornati dopo la conclusione della riunione.

Il quadro clinico e il parere esterno

Dalla consulenza inviata al Monaldi risulta che i medici del Bambin Gesù hanno segnalato «condizioni sistemiche incompatibili» e fattori prognostici altamente sfavorevoli per un ritrapianto precoce. Il quadro include un’emorragia cerebrale e un’infezione difficile da controllare.

Il paziente presenta inoltre un’insufficienza multiorgano che coinvolge polmoni, fegato e reni. Il supporto prolungato con Ecmo complica ulteriormente la gestione clinica e aumenta i rischi associati alle procedure invasive.

Le tendenze emergenti mostrano come i casi ad alta complessità richiedano percorsi decisionale multidisciplinari integrati con valutazioni etiche e legali. Sul piano pratico saranno valutate opzioni terapeutiche, potenziali complicanze e implicazioni per il programma di trapianto.

Cosa significa il parere del bambin gesù

Il documento esterno segnala che le condizioni generali del bambino riducono la probabilità di successo di un nuovo trapianto. Il termine incompatible condition usato dai consulenti indica che, allo stato attuale, la fisiologia del paziente non tollera facilmente un intervento di tale invasività. Questa valutazione pesa in modo determinante sulla decisione che l’ospedale dovrà assumere oggi.

La posizione del monaldi e le opzioni terapeutiche

L’ospedale ha mantenuto una posizione prudente e ha ribadito che «al momento» il bambino potrebbe teoricamente essere candidato a un nuovo trapianto. Si è tuttavia riservato di attendere l’esito della riunione interdisciplinare prima di assumere una decisione definitiva. La scelta finale terrà conto dell’evoluzione clinica, del rischio associato all’Ecmo e del parere degli specialisti coinvolti.

Le tendenze emergenti mostrano che, in casi analoghi, la cautela prevale nelle scelte terapeutiche quando i profili di rischio sono elevati. Sul piano pratico saranno valutate le opzioni terapeutiche, le potenziali complicanze e le implicazioni per il programma di trapianto, con una decisione operativa attesa al termine della riunione multidisciplinare.

L’ipotesi del cuore artificiale

Dopo la discussione clinica è emersa anche l’ipotesi di un cuore artificiale, pensato come misura temporanea per guadagnare tempo in attesa di un donatore compatibile. La soluzione rimane però allo stato embrionale: non è stata formalizzata alcuna presa in carico da strutture esterne e non si registrano riscontri operativi concreti. Il nome del cardiologo Claudio Russo è stato citato in alcuni passaggi, ma l’ospedale di riferimento ha chiarito che non è stata avviata alcuna interlocuzione ufficiale. Le tendenze emergenti mostrano un crescente interesse per tecnologie di supporto avanzato, ma al momento la priorità resta la valutazione multidisciplinare delle opzioni terapeutiche, con ulteriori verifiche previste nei prossimi incontri clinici.

L’indagine giudiziaria e gli accertamenti tecnici

In continuità con la valutazione multidisciplinare in corso, la procura di Napoli ha avviato accertamenti sul caso.

Sono iscritti nel registro degli indagati sei tra medici e paramedici, con l’ipotesi di reato di lesioni colpose. Il termine lesioni colpose indica lesioni causate per colpa, senza intenzionalità.

Al centro dell’inchiesta resta il trasporto dell’organo. Il cuore, prelevato a Bolzano e trapiantato al Monaldi lo scorso 23 dicembre, è oggetto di verifiche sulla sua conservazione durante il trasferimento.

Proseguono gli accertamenti tecnici sulla catena di conservazione e sulla documentazione relativa al trasferimento. Le verifiche mirano a ricostruire le modalità operative e eventuali responsabilità.

Le tendenze emergenti mostrano una crescente attenzione istituzionale alla catena di custodia degli organi, considerata cruciale per l’esito dei trapianti. Si attendono i risultati delle perizie tecniche, che potranno chiarire le cause delle anomalie contestate.

Si attendono i risultati delle perizie tecniche, che potranno chiarire le cause delle anomalie contestate. Gli accertamenti hanno portato al sequestro del contenitore impiegato per il trasporto. Si tratta di un sistema progettato per mantenere parametri di temperatura controllati e ora sottoposto a perizia tecnica. Tra le anomalie denunciate figura l’uso di ghiaccio secco al posto del ghiaccio tradizionale e l’assenza di strumenti di monitoraggio della temperatura. Tali circostanze potrebbero aver esposto l’organo a condizioni termiche estremamente basse e compromettenti.

Ispezioni e ruoli istituzionali

Il ministero della Salute ha disposto l’invio di ispettori a Bolzano e a Napoli per ricostruire la catena di custodia dell’organo e valutare eventuali responsabilità. I Nas di Napoli e Trento, insieme agli ispettori del ministero e della Regione Campania, stanno acquisendo documentazione e materiali per le verifiche. La Regione ha attivato i poteri ispettivi tramite il presidente per fare piena luce sull’accaduto. Le tendenze emergenti mostrano come la logistica dei trapianti richieda protocolli rigidissimi e strumenti di controllo continuo. Il futuro arriva più veloce del previsto: dai risultati delle perizie si attende una valutazione tecnica che potrà indirizzare eventuali interventi normativi e procedurali.

La famiglia del bambino e le richieste di chiarimento

La famiglia, rappresentata dall’avvocato Francesco Petruzzi, ha chiesto ulteriori accertamenti e sollecitato al Monaldi l’acquisizione di un terzo parere, anche da strutture estere. Secondo il medico legale della parte civile, il bimbo potrebbe essere inabile al trapianto, ma i legali hanno dichiarato che la famiglia intende valutare tutte le opzioni cliniche disponibili prima di assumere decisioni definitive.

La madre ha espresso l’intenzione di concentrare ogni risorsa sulla guarigione del figlio e ha ribadito la richiesta che il piccolo riceva la massima priorità nella ricerca di un donatore, anche a livello internazionale. Le tendenze emergenti mostrano una crescente collaborazione tra centri europei per i casi complessi; intanto la comunità medica e le istituzioni attendono l’esito della valutazione odierna che determinerà i passi successivi nel percorso terapeutico e nelle indagini.