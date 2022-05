Vanessa Incontrada, l’annuncio inaspettato che lascia i fan in trepidante attesa

Dopo il successo della prima stagione di Fosca Innocenti, i fan conosceranno le nuove avventure del personaggio interpretato da Vanessa Incontrada.

Con la sua simpatia, la sua genuinità e la solarità che la caratterizza, Vanessa Incontrada da anni conquista il pubblico italiano. La fiction Fosca Innocenti, di cui è stata protagonista, è pronta a tornare. La seconda stagione andrà in onda sempre su Canale 5.

L’annuncio inaspettato sorprende i fan, entusiasti per la rivelazione e in trepidante attesa di conoscere le nuove avventure di Fosca.

Vanessa Incontrada, torna la fiction Fosca Innocenti 2

Il successo di Fosca Innocenti è pronto a replicare: dopo il seguito ottenuto dalla prima stagione, è in arrivo la seconda, prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI, e diretta da Giulio Manfredonia. Soggetto e sceneggiatura sono di Dido Castelli, Graziano Diana, Francesca Panzarella e Anna Samueli.

Il pubblico si è affezionato velocemente a Vanessa Incontrada, Francesco Arca e al resto del cast. I fan sono pronti a scoprire le sorprese della nuova stagione. Con uno scatto sui social l’attrice spagnola ha annunciato l’inizio delle riprese. Proseguono le indagini del vicequestore di Arezzo, per fare luce sui numerosi crimi di provincia.