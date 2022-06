Vanessa Incontrada ospite di Gigi D’Alessio, il pubblico. “Sei bellissima”

Ospite della serata che ha celebrato i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio, Vanessa Incontrada è stata accolta da cori e ovazioni.

Mentre era ospite di Gigi D’Alessio, che in Piazza del Plebiscito a Napoli stava festeggiando i suoi 30 anni di carriera, Vanessa Incontrada ha ricevuto un’ovazione da parte del pubblico che le ha intonato “Sei bellissima“. Una risposta alle polemiche dei giorni scorsi che hanno coinvolto la conduttrice.

Vanessa Incontrada da Gigi D’Alessio

I due hanno stretto un grande rapporto di amicizia due anni fa, mentre realizzavano il programma 20 anni che siamo italiani andato in onda in prima serata su Rai Uno, e il cantante ha deciso di invitare anche lei durante la celebrazione del trentennale. L’ha quindi fatta salire sul palco per poi accoglierla con un piatto di mozzarelle e invitarla ad assaggiare uno dei prodotti tipici della Campania.

Proprio in quegli stessi secondi, mentre la Incontrada ne ha addentato un pezzo, dal pubblico si sono sollevati cori di ovazione per lei, con un “Sei bellissima” che ha voluto probabilmente rispondere alle polemiche che l’hanno riguardata di recente dopo la pubblicazione di una sua foto in bikini sulla copertina di Nuovo.

Gli altri ospiti della serata

Oltre a Vanessa Incontrada, si sono alternati sul palco numerosi altri ospiti provenienti dal mondo televisivo e musicale.

Tra questi Amadeus, Alessandra Amoroso, LDA, Achille Lauro, Fiorello, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Luchè, Massimo Alberti, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, Mv Killa, Samurai Jay, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi e Ivan Granatino.